A escolha do look de Maria Botelho Moniz para a apresentação do programa 'Dois às 10' desta quarta-feira, dia 3, não passou despercebida aos seguidores.

A apresentadora, habitualmente adepta de macacões e conjuntos com calças, apostou num vestido midi, azul marinho acetinado, que evidenciou a sua feminilidade.

Antes de entrar no ar, a apresentadora deu a conhecer o look nas suas redes sociais e logo conquistou elogios.

