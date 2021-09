Tomou lugar no último domingo, no Casino Estoril, mais uma edição dos Prémios Sophia - os chamados 'óscares' da Academia Portuguesa de Cinema - e Margarida Vila-Nova apareceu deslumbrante na gala que destaca as melhores produções nacionais.

A atriz, que apresentou a gala ao lado de Pedro Miguel Ribeiro, escolheu um macacão preto e branco, da assinatura da designer portuguesa Rita Ibs, e conjugou-o com sandálias Luís Onofre e joias Carolina Curado.

Um visual totalmente 'made in Portugal' que evidenciou a faceta mais sofisticada da atriz. Ora veja.

