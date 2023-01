Marco Horácio juntou-se ao vasto leque de figuras públicas que nos últimos dias têm usado as suas contas oficiais de Instagram para manifestar indignação perante as notícias sobre as subidas das rendas das casas.

Ao saber que as rendas em Lisboa subiram 37%, tornando a capital uma das cidades mais caras da Europa, o ator e apresentador reagiu:

"Isto é assim em todo o país… A ganância não tem fim. Nem a falta de consciência de quem aluga ou autoriza esta escalada de rendas".