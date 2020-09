Marco Costa foi esta sexta-feira, dia 11, visitar o seu amigo Paulo Baptista. E foi já no atelier do alfaiate que uma conversa entre os dois levantou a suspeita de que o famoso pasteleiro pode estar a preparar-se para estrelar um novo programa.

"Vai um homem à televisão com aquela jaleca laranja, nem tem uma jaleca com padrão para estar ao lado do teu padrinho [Manuel Luís Goucha]", começou por queixar-se Marco Costa.

"Agora no teu novo programa. Ai... não era para dizer", reagiu Paulo Baptista, que sempre em tom de brincadeira prometeu tratar do look do amigo.

Será que há mesmo um novo programa a caminho?

