Manuel Luís Goucha passou parte da sua infância a ouvir falar de libras de ouro. "Na altura era hábito investir nelas com o dinheiro que ia amealhando", conta, revelando que também a sua mãe fez este investimento.

Foi quando Maria de Lourdes Sousa decidiu "vender tudo quanto era guardado no banco" que o rosto das manhãs da TVI acabou brindado com as três peças que sobraram deste "tesouro": uma pregadeira e duas libras. Herança que Goucha resolveu transformar em peças verdadeiramente únicas.

"Ficaram, porém, uma pregadeira e duas libras para me dar. A pregadeira já a usei num smoking, numa gala televisiva, e das libras fiz agora botões de punho com a ajuda do Tiago (Charrua) ele que para além de fotógrafo cheio de talento, de dirigir esta minha plataforma, ainda tem um curso de joalharia, o que deu imenso jeito, convenhamos", revelou.

Às suas palavras, Goucha juntou ainda imagens que espelha o resultado final destes especiais botões de punho que têm para si "o valor mais precioso, o do amor maior".

