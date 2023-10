Mandy Moore celebrou na passada sexta-feira o primeiro aniversário do filho mais novo, o pequeno Oscar. Uma data que foi comemorada em família, como a mamã mostrou no Instagram.

Este sábado, a atriz de 'This Is Us' publicou um conjunto de imagens da festa. "Acontece que 1 não é o número mais solitário quando tens uma família como esta para ajudar a celebrar o teu aniversário", escreveu na legenda, referindo que o pequeno Oscar "adorou".

De referir que nas fotografias podemos ainda ver o irmão mais velho do menino, Augustus, de dois anos, e o pai dos meninos, Taylor Goldsmith.

