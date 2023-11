Foi há cerca de duas semanas que Maluma confirmou que será pai pela primeira vez no próximo ano. A namorada do cantor, Susana Gómez, está grávida de uma menina. "A nossa bebé está a crescer muito depressa na barriguinha e não vemos a hora de conhecê-la e tê-la nos nossos braços", publicou o artista.

Entretanto, o cantor, de 29 anos, terminou na última segunda-feira a sua digressão e fez uma publicação onde partilha algumas fotografias em palco, assim como a beijar a namorada ou ao lado de grandes estrelas como Lionel Messi ou Jimmy Butler.

No entanto, há um detalhe visível em algumas destas imagens que não passou despercebido aos fãs: Maluma fez uma nova tatuagem, desta vez no pescoço, e dedicada à filha. Trata-se de um coração com duas flechas no qual se pode ver escrito 'Paris', o nome escolhido pelo casal para a bebé.

