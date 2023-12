O Sporting entra hoje em campo para uma partida frente ao Tondela, a contar para a fase de grupos da Taça da Liga.

O jogo tem apito inicial marcado para as 18h no Estádio João Cardoso e, como de costume, a mãe de Cristiano Ronaldo usou as redes sociais para desejar sorte ao clube do seu coração.

"Bom fim de semana para todos e boa sorte Sporting, estamos juntos", escreveu, na legenda de uma fotografia na qual aparece sorridente com um visual primaveril, usando um vestido de tecido azul com estampado geométrico e manga a três quartos.

