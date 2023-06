O menino é fruto do casamento da princesa com Jack Brooksbank e veio ao mundo no final do mês de maio.

A princesa Eugenie já foi mãe pela segunda vez. A novidade foi dada pela própria através da sua página de Instagram onde revela ternurentas imagens do bebé e do irmão. "O Jack e eu queríamos partilhar a notícia de que tivemos o nosso filho, Ernest George Ronnie Brooksbank, no dia 30 de maio, às 8h49, que pesa 3,220kg", informa a princesa na sua página de Instagram. "O Augie está a adorar ser irmão mais velho", diz ainda, referindo-se ao filho mais velho, August Philip, de dois anos. Na mesma publicação, a filha do príncipe André, irmão do rei Carlos III e de Sarah Ferguson, duquesa de York, refere que o bebé foi batizado em homenagem ao seu tetravô, o rei Jorge V, avô da rainha Isabel II, cujo nome completo era George Frederick Ernest Albert.