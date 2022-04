Esta terça-feira foi um dia especial para Mafalda Sampaio. A digital influencer e a filha, Madalena, de três anos, estiveram em gravações para uma emissão especial do 'What's UP TV', da SIC Mulher, dedicada ao Dia da Criança.

Nas redes sociais, a digital influencer não deixou o momento passar em branco.

"Resumo do nosso dia. De manhã estivemos a gravar o programada da Carolina Patrocínio dedicado ao dia da criança e depois fomos até ao nosso escritório para definir mais umas coisas de um projeto no qual estamos a trabalhar há tanto tempo", escreveu na legenda de uma sequência de fotos partilhada no Instagram.

E sobre o futuro projeto, referiu: "Um dia conto-vos tudo. Até lá, resta-nos esperar e trabalhar para que tudo fique pronto".

Vale lembrar que Mafalda Sampaio encontra-se em gravações para o concurso 'Cabelo Pantene - O Sonho', da TVI, onde é jurada.

