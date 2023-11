Ao lado de Gustavo Santos, Mafalda Rodiles tem construído uma 'nova' família e vive uma fase muito feliz.

Numa nova publicação que fez na sua página de Instagram, a figura pública falou precisamente sobre esta etapa que atravessa, declarando-se ao pai do seu filho mais novo.

"Podia dizer que tenho tudo o que sempre quis. Mas a verdade é que não sabia que era possível ser tão feliz. Amo-te, Gustavo Santos", escreveu junto de um carinhoso retrato onde aparece ao lado do companheiro e do filho de ambos, o pequeno António.

De recordar que Mafalda Rodiles é ainda mãe de Martim e Mel, que nasceram do casamento passado com o realizador de novelas brasileiro Edgar Miranda. Gustavo Santos, por seu turno, é também pai de Xavier e Salvador, fruto da relação terminada com Sofia Lima.

