O filho mais novo de Gustavo Santos, Xavier, está de parabéns e a companheira do escritor, Mafalda Rodiles, fez questão de destacar a data na sua página de Instagram.

A atriz partilhou na rede social uma carinhosa fotografia de Gustavo Santos com o menino ao colo e escreveu: "Parabéns, meu Xavi, pelos três aninhos!! Entraste na minha vida com um abraço bom e já não vais sair mais".

"És um menino inigualável, cheio de luz, energia, amor, gargalhadas e dás tanta, tanta vida à nossa família. Daqui a pouco tempo serás promovido a irmão do meio aqui em casa e como eu gosto de ti", acrescentou.

"Obrigada Gustavo Santos pelos dois seres mágicos que trouxeste à minha vida e parabéns pelo paizão que és!! Só contigo faz sentido ser mãe de novo", completou.

De recordar que Gustavo Santos e Mafalda Rodiles preparam-se para ser pais do primeiro bebé em comum. A atriz já é mãe de um menino, Martim, e de uma menina, Mel, fruto do casamento terminado com o realizador de novelas brasileiro Edgar Miranda. Por sua vez, Gustavo Santos é pai de dois rapazes, Xavier e Salvador, fruto da relação terminada com Sofia Lima.