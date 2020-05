Mafalda Matos está de luto. A atriz fez uma sentida homenagem à avó, através da sua conta de Instagram, na qual recordou as melhores memórias que guarda dela. Posteriormente, terminou o texto referindo-se à partida, embora que de forma ternurenta.

"A matriarca morreu. A Avó. A Mãe. A Irmã. A Tia. Dos vivos que cá ficaram. No entanto do outro lado... Ela é a filha, a neta, a mulher companheira de quem já partiu. Vó... A última coisa que te disse foi 'tenho saudades tuas!' Ai que merda. Vó! A última vez que te abracei foi dia 5 de março... Tenho saudades Vó! Merda! A minha avó dizia asneiras. A minha avó era a melhor Avó Maria do Mundo! Amo-te tanto...", sublinhou.

Veja a bonita homenagem de seguida...

