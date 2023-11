Mafalda Castro tem estado afastada da TVI há cerca de duas semanas, longe dos formatos 'Diário' do Big Brother e 'Dois às 10' aos sábados, ausência que até então estava por explicar.

A comunicadora, de forma a tranquilizar os fãs que já especulavam sobre um alegado mal-estar com a TVI, falou sobre o tema na mais recente edição do podcast 'Bate Pé', que partilha com o namorado, Rui Simões.

"Tenho estado doente. Durante os primeiros tempos não sabia o que era, agora já sei o que é. Não vou partilhar convosco, não me apetece partilhar. Eu sei que o meu trabalho às vezes implica essa partilha, às vezes um bocadinho mais do que aquilo que queríamos, mas acho que vocês se se puserem na minha posição compreendem o porquê de não me apetecer e não querer partilhar", começou por dizer Mafalda, que depois falou sobre a sua relação com o canal em que trabalha.

"Está tudo bem com a TVI, mal eu possa vou voltar a correr para a TVI. Não vale a pena fazerem especulações", reforçou.

Mafalda Castro confessou ainda que tem passado os dias "deitada e sentada", sem se puder movimentar.

Ouça abaixo.

