Mafalda Castro não conduziu a emissão de hoje, dia 4 de novembro, do 'Dois às 10', conforme habitualmente acontece aos sábados.

Substituída por Iva Domingues, Mafalda acabou por ter de fazer uma partilha nas redes sociais a explicar o que aconteceu, até porque a ausência gerou alguma preocupação.

"Senti que tinha que vir aqui ao meu Instagram dar explicações até porque, imaginem só, as pessoas que estão mais preocupadas são as pessoas do Twitter", fez notar a comunicadora em primeiro lugar.

"A verdade é que tenho estado em casa a recuperar, estou doente", acrescentou Mafalda. Veja na galeria.

