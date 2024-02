Mafalda Castro usou a sua conta no Instagram para partilhar uma conversa com o companheiro, Rui Simões.

Grávida pela primeira vez, a apresentadora da TVI confessou que está "farta que lhe toquem na barriga".

"Eu não achava que ia ser esta pessoa", continuou. "Eu não queria ser a grávida que embirra, eu quero ser a grávida 'legalize'", continuou, num vídeo com um tom divertido.

Em resposta, o companheiro refere que, no total, cada pessoa provavelmente toca na barriga da apresentadora "uma ou duas vezes".

"Claro. [Mas] no meu dia, a minha barriga é tocada tipo 20 vezes. No inicio eu estava a 'curtir', mas agora cada vez que alguém vem ter comigo agarra-se à minha barriga logo e à sexta vez por dia...", referiu ainda Mafalda. Veja o diálogo no vídeo abaixo.

