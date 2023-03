Conforme noticia o El Popular, o ex-jogador de futebol refugiava-se numa casa dos pais no início do namoro com Clara Chía.

Montserrat Bernabeu, mãe de Gerard Piqué, terá ajudado o filho a esconder o caso que tinha com Clara Chia de Shakira, avança o El Popular. A jornalista Laura Fa revela mesmo que os desentendimentos entre a cantora e a ex-sogra se devem a isto. "Quando a relação entre o Piqué e a Clara Chía começou, eles escondiam-se numa casa dos pais de Piqué em Cabrils [Espanha]", afirma. "Enquanto Shakira chorava nos braços da sogra, ela era cúmplice e escondia o novo relacionamento do filho", atira. Separados desde o verão do ano passado, Shakira e Piqué têm vindo a trocar vários galhardetes nas redes sociais. A cantora, inclusive, não esqueceu a 'traição' da sogra, colocando - em jeito de provocação, segundo a imprensa internacional - uma boneca de uma bruxa na varanda da sua mansão, direcionada para a casa da mãe do ex-jogador de futebol.