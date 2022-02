Na manhã desta segunda-feira, 7 de fevereiro, Luísa Castel-Branco partilhou um vídeo na sua conta de Instagram que não passou despercebido. Na gravação, a comunicadora mostra o seu rosto sem maquilhagem.

"Chegou a altura de vos explicar que isto é como eu acordo e esta é a Renata, que a seguir me vai tirar 32 anos ou 40. É para não terem ideias de que aos 67 anos eu acordo como me veem nas fotografias", notou a comentadora do 'Big Brother Famosos', que se estava a preparar para a habitual reflexão sobre o reality show no programa 'Dois às 10'.

Ora veja:

Leia Também: Luísa Castel-Branco promove espetáculo da filha. "A minha princesa"