Luísa Castel-Branco fez uso das redes sociais para se declarar ao companheiro de longa data, Francisco Colaço, que está esta terça-feira de parabéns por mais uma primavera.

"Ele hoje faz anos. E esta fotografia, em que caminhamos os dois, passo a passo, diz tudo o que têm sido estes vinte seis anos. Com altos e baixos, mas sempre de mãos dadas perante a vida. Parabéns, meu amor! Que continuemos a percorrer o tempo que nos resta, com esta cumplicidade e necessidade de estarmos juntos", escreveu a antiga comentadora do 'Passadeira Vermelha'.

As palavras de Luísa Castel-Branco acompanham uma fotografia em que aparecem a caminhar de braço dado. Veja abaixo.

