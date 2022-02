Luísa Castel-Branco esteve na manhã desta segunda-feira, 14 de fevereiro, no 'Dois às 10' a comentar a gala do 'Big Brother Famosos' que decorreu na noite de domingo.

Após ter marcado presença no programa da TVI, a figura pública recorreu ao Instagram para partilhar um desabafo onde revela que "hoje não estava fisicamente no seu melhor".

"Mas quem tem doenças auto-imune sabe do que falo", acrescentou. "Por isso mesmo gosto de ir ao 'Dois às 10', estar com os meus meninos Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos. E trocar opiniões com a Cinha Jardim e o Zé Lopes sobre o 'Big Brother Famosos'. Mas quanto mais velha estou menos certezas tenho, essa é que é a verdade. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos", rematou.

