Foi a 4 de agosto de 2021 que Luís Nascimento deu as boas-vindas à bebé Carolina, fruto do seu relacionamento com Teresa Ferraz.

Seis meses depois, o vencedor da 'Casa dos Segredos 4' mostra-se cada vez mais 'babado' pela filha e não deixou passar a data despercebida nas redes sociais.

"Seis meses de Carolina. Tempo, vai com calma. É um prazer ver minha filha crescer mas sinto que o tempo está a passar rápido", escreveu na legenda de um vídeo que compila vários momentos com a menina.

