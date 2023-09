Luís Filipe Borges e Sara Almeida Santos estão prestes a dar as boas-vindas ao segundo filho e este domingo, dia 3 de setembro, usaram as redes sociais para revelarem o nome do futuro integrante da família.

O casal partilhou uma fotografia na qual se pode ver a barriga de Sara. Na imagem, os dois estão acompanhados pelo filho, Tomé, que segura um balão com o nome do irmão: Fausto.

"Chegámos à conclusão de que o país precisa de uma nova geração de cantautores. Fausto ", escreveram, na legenda da fotografia, na qual Borges segura também num balão com o nome do filho mais velho.

