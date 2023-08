O verão traz as férias e, claro, muitas publicações destes momentos nas redes sociais. Os famosos não são exceção e também fazem questão de mostrar aos seguidores os dias de descanso.

Há quem aproveite para o que há de melhor em Portugal e ficam a conhecer novos cantos do país, outros seguem a tradição da família e têm sempre o seu destino marcado, mas há igualmente quem aproveite para fazer uma viagem.

Independentemente do local, a escolha do look às vezes pode ser um desafio e muitas vezes precisamos de nos inspirar, seja para os visuais mais 'arrojados' ou os mais descontraídos.

Por isso, hoje destacamos da rubrica Look da Semana, do Fama ao Minuto, escolhas de famosas portuguesas que fizeram questão de mostrar alguns visuais das férias. Veja e inspire-se.

Leia Também: Look da Semana: Os visuais mais icónicos dos 65 anos de Madonna