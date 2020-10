Em casa de quarentena após ter testado positivo para a Covid-19, Cristiano Ronaldo decidiu mudar de visual e rapou o cabelo. Um novo look que foi exibido nas redes sociais pelo próprio jogador.

Mas esta não foi a primeira vez que CR7 surpreendeu os fãs com um corte de cabelo.

Já foram vários os penteados e cortes de cabelo que o craque português exibiu ao longo dos últimos tempos, e nunca passou despercebido aos olhos dos seguidores mais atentos.

E agora que voltou a 'refrescar' o visual, destacamos o novo corte do futebolista na rubrica Look da Semana, recordando ainda alguns dos visuais com os quais se tem apresentado. Veja tudo na galeria.

Leia Também: Look da Semana: Princesa Leonor troca vestidos de menina pelo salto alto