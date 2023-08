Depois de ter revelado que estava a caminho da Argentina para iniciar um novo projeto profissional, prometendo dizer em breve mais detalhes desta "grande produção", Gonçalo Diniz mata saudades da companheira, Sofia Cerveira.

Nas stories do Instagram, Sofia Cerveira publicou uma imagem que mostra o momento em que fez uma videochamada com o ator. "Eu no calor e o Gonçalo no frio", escreveu a apresentadora. A imagem foi depois destacada na página de Instagram de Gonçalo Diniz.

"Saudades, meu amor", pode ainda ler-se na publicação.



© Instagram

De recordar que o casal tem uma filha em comum, a pequena Vitória.

