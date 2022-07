Tom Cruise - que anteriormente estaria a morar num luxuoso quarto de hotel em Londres - está à procura de uma casa em Inglaterra.

O Page Six relata que o ator quer uma mansão perto do Palácio de Kensington, em Londres.

"Ele está a comprar um habitação na casa dos 10 milhões de dólares (quase dez milhões de euros). Este será um novo local [a investir] e será mais como uma residência principal", disse uma fonte.

Este é um local já muito conhecido pelas celebridades, pois são vários os nomes que também escolheram morar na zona, entre eles Robbie Williams.

No entanto, destaca o Page Six, as casas podem estar fora do orçamento de Tom Cruise, uma vez que o valor médio é de 35 milhões de dólares (cerca de 34 milhões de euros).

