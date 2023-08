Se Lizzo poderia vir a ser um dos nomes a atuar no mítico intervalo do Super Bowl, essa opção parece estar agora descartada.

Quem o garante é o jornal britânico Daily Mail, que refere que a National Football League (NFL) excluiu o nome da rapper de 35 anos das possibilidades após esta ter sido acusada de abuso e assédio sexual por algumas das suas bailarinas.

O jornal informou que a NFL se encontrava em negociações com a cantora para que atuasse no evento, que decorre no próximo dia 11 de fevereiro.

"As conversas sobre a Lizzo fazer parte das festividades do intervalo ou cantar o Hino Nacional estão terminadas agora que ela está rodeada de escândalos", terão dito à publicação britânica. "Está a tornar-se cada vez mais difícil, com cada vez mais pessoas a acusá-la de atos extremamente inapropriados".

De recordar que Lizzo começou por ser acusada destes crimes por três bailarinas (leia aqui) às quais posteriormente se juntaram mais seis.

