Liliana Queiroz, que ficou conhecida do público após se tornar Miss Playboy, tendo mais tarde participado no reality show 'Big Brother VIP', esteve hoje à conversa com Maria Botelho Moniz, que se encontra a substituir Manuel Luís Goucha nos programas da tarde na TVI.

A modelo recordou o momento em que recebeu o convite para fazer o casting para a Playboy, confessando que primeiramente negou por sentir um preconceito em relação à marca.

"Na altura estava numa agência, trabalhava como modelo, e isso chega-me através de um casting para mim. E eu disse logo que não", nota.

"Pensava como a maior parte das pessoas pensavam naquela altura: 'é algo ordinário, é algo vulgar que está a submeter a mulher' e não é bem assim", sublinha, garantindo que as equipas são muito "profissionais".

"Não sabia como as coisas funcionavam e, por isso, não culpabilizo a maior parte das pessoas que possam apontar ou julgar, porque eu própria o fiz antes de conhecer a marca", diz por fim, realçando que à época recebeu o apoio incondicional do pai.

Veja o momento.