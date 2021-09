Esta quinta-feira, no dia em que completa três anos de casada com Francisco Nunes, Liliana Aguiar anunciou que o casal vai oficializar a união pela igreja.

"Vamos oficializar na igreja. O nosso amor será entregue a Deus", afirmou na legenda de uma foto em que exibe a aliança.

A figura pública casou-se grávida, a 27 de setembro de 2018, numa cerimónia intimista na praia. Atualmente, o casal tem um filho em comum, Santiago, de dois anos.

Liliana Aguiar é ainda mãe de Miguel, de 13 anos, fruto do relacionamento com Miguel Ângelo Tavares, e de Salvador, de quatro anos, do namoro com José Carlos Pereira.

