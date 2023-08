Foi com um vídeo onde junta imagens suas na companhia de Liliana Aguiar e dos pequenos Salvador e Santiago, no Dubai, que Francisco Nunes confirmou na sua página de Instagram a reconciliação.

"Com tantos erros cometidos, tantas palavras ditas em raiva melindrando a credibilidade de ambos, mas também com muitas vitórias conquistadas só queremos que os nossos cinco filhos absorvam que o caminho é para a frente, com amor e perdão tudo se constrói e reconstrói! Nós acreditamos que amar é não desistir… e mesmo que a tarefa seja difícil, nós sabemos que é o melhor", escreveu na legenda da publicação.

© Instagram

Por sua vez, Liliana Aguiar também fez questão de se manifestar e na caixa de comentários começou por dizer: "Foram momentos difíceis, momentos de dor, de muita injustiça, momentos de raiva, mentiras, verdades, mas neste longo processo percebi que a mágoa pode levar-nos a fazer coisas horríveis. E pior do que duas pessoas magoadas à procura de apoio em todo o lado, até em advogados, é perceber a quantidade de gente falsa que nos rodeia".

"Tive e tenho bons amigos que respeitaram a minha decisão. Depois existem aquelas que acham que podem tudo até de tentar fazer com que a nossa reconciliação não aconteça e dê errado. Era mais fácil experimentar algo novo, sem dúvida, mas eu nunca gostei de caminhos fáceis e pela minha família já engoli muita coisa e inclusive pessoas. Chegou a hora de viver para a nossa família, e os outros olharem para nós", realçou de seguida.

"Gostem ou não gostem, achem certo ou não, escolhemos assim! Já sabemos que o melhor e pior ficará sempre para nós. Grande lição! Deus nos acompanhe e de sabedoria para sermos eternamente felizes", completou.

De recordar que Francisco Nunes e Liliana Aguiar anunciaram no início do ano que estavam separados. Na altura houve várias manifestações públicas e acusações de violência doméstica. No entanto, o casal decidiu dar uma nova oportunidade à relação.

Ambos são pais do pequeno Santiago. Liliana Aguiar é ainda mãe de Salvador, da relação passada com José Carlos Pereira, e de Miguel Ângelo, da relação passada com António Miguel Tavares. Francisco Nunes tem ainda mais dois filhos, fruto de uma anterior relação.

