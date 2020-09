Liliana Aguiar 'aqueceu' as redes sociais este fim de semana ao partilhar com os seus seguidores do Instagram duas ousadas fotografias onde se mostra em lingerie.

As imagens dão conta da sua excelente forma física e mereceram por parte dos seguidores os mais rasgados elogios.

"Não basta uma oportunidade, uma janela, uma luz... É preciso dar o passo, arriscar, ousar, crescer, prosperar e entender o porquê de tudo o que nos acontece! Estou pronta para o que aí vem, sabendo que para ter resultados diferentes farei coisas diferentes", escreveu a empresária na legenda de uma das publicações, referindo-se aos seus projetos futuros.

Curioso para ver as imagens? Veja as publicações abaixo:

