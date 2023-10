Lídia Muñoz celebrou esta semana um dia muito especial.

A atriz comemorou o segundo ano de vida do filho, o pequeno Amadeo, e partilhou fotografias da festa na sua conta no Instagram, onde se pode ver um bolo decorado com duas das paixões do menino: Ferramentas e macacos

"Mais um ano de família e amigos. E festejamos com o bolo mais bonito do mundo. Dois anos de Amadeo e a sorte de termos tanta gente bonita ao nosso lado", escreveu a atriz.

