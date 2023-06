Grávida do segundo filho e a sentir-se no verdadeiro "estado de graça", Laura Figueiredo quis fazer uma sessão fotográfica capaz de mostrar a sua barriguinha e, ao mesmo tempo, o espírito que a invade.

"Já falei sobre o bem que me senti na gravidez da Bea e agora tive novamente o mesmo sentimento, ser mulher e ter a magia de gerar um ser humano dentro de nós é algo que merece ser celebrado", notou a comunicadora, que aguarda agora a chegada de um menino.

"Na primeira gravidez registei alguns momentos e tenho recordações bonitas, mas nesta segunda gravidez quis eternizar com uma sessão com tudo a que tenho direito e que expressasse quem me sinto neste momento. Entre as deusas e as guerreiras que todas nós somos, vou partilhar nos próximos dias algumas imagens que amei", frisou ainda, tornando públicas algumas das imagens de que fala.

Tal como a pequena Beatriz, de seis anos, o bebé que está a caminho é fruto da relação de longa data com Mickael Carreira.

