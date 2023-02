Depois de ter dito que a filha Beatriz, de quase seis anos, está doente, Laura Figueiredo decidiu atualizar os seguidores na manhã desta sexta-feira.

Num novo vídeo que publicou nas stories da sua página de Instagram, a companheira de Mickael Carreira começou por dizer: "Por aqui não está ótimo, mas está melhor do que ontem. Ontem a febre da Ninjinha voltou... Mas passou a noite bem, graças a Deus, e rezar para não voltar mais".

"Ainda por cima não se percebe muito bem o que é que ela tem, e acho que andam muitas viroses por aí. Vocês estão com as vossas crianças doente, que também já recebi as vossas mensagens, não sei muito bem se é do frio ou a tal virose. Espero que não, espero mesmo que não. Não posso! Vamos confiar", acrescentou, mostrando-se preocupada também com o bebé que está para nascer.

De recordar que Laura Figueiredo e Mickael Carreira - que já são pais da pequena Beatriz - preparam-se para ser pais pela segunda vez.

