A matriarca da família Kardashian, Kris Jenner, vendeu a sua residência principal em Hidden Hills, Califórnia, no valor de 15 milhões de dólares (cerca de 12 milhões de euros). Um negócio que foi concluído na semana passada, como revelam os registos da propriedade, embora a casa nunca tenha sido colocada à venda no mercado, destaca o Page Six.

Quem comprou a propriedade foi Katharina Harf, a filha mais velha de Peter Harf, CEO da Coty, Inc, empresa que, no ano passado, comprou 51% da marca Kylie Cosmetics, de Kylie Jenner, por 600 milhões de dólares.

De referir ainda que Kris Jenner comprou a mansão há cerca de três anos por pouco menos de dez milhões de dólares.

