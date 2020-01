A morte inesperada de Kobe Bryant foi um dos assuntos mais falados durante esta semana e foram muitas as homenagens que surgiram desde o passado domingo, após o fatal acidente de helicóptero.

De acordo com o TMZ, as autoridades de Los Angeles estão até a discutir uma forma de homenagear o ex-basquetebolista e está em cima da mesa a possibilidade de nomear uma rua da cidade com o seu nome.

Esta não é uma decisão oficial, mas sabe-se que é uma ideia que está a ser discutida. Ainda assim, o site relata ainda que uma fonte disse que estão a ponderar nomear uma rua nos arredores de LA Live, perto do Staples Center, onde Kobe jogou pelo Lakers.

Recorde-se que a filha de Bryant, Gianna, de 13 anos, também morreu no acidente de helicóptero.

