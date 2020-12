Esta quarta-feira, 9 de dezembro, o ator Kirk Douglas completaria 104 anos. Uma data que foi assinalada nas redes sociais pelo filho, Michael Douglas, e a nora, Catherine Zeta-Jones.

No Instagram, Catherine Zeta-Jones partilhou uma fotografia a preto e branco, captada durante a gala dos Globos de Ouro, em 2018, onde aparece ao lado do sogro. "Sinto a sua falta todos os dias. Feliz aniversário, papá", escreveu na legenda da imagem.

Por sua vez, Michael Douglas partilhou um vídeo com várias fotografias de ambos. "Feliz aniversário, pai! Estou com saudades e obrigado por me teres dado sempre os melhores conselhos! Com amor, Michael", disse.

De referir que este é o primeiro aniversário depois da sua morte. O ator morreu no dia 5 de fevereiro de 2020.

