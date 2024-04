A filha de Catherine Zeta-Jones, Carys, surpreendeu ao usar um dos vestidos icónicos da mãe.

A celebrar o seu 21.º aniversário, no fim de semana, Carys usou o vestido rosa de seda e rendado que a atriz - vencedora de um Óscar - usou há 25 anos.

Ao partilhar na sua página de Instagram algumas imagens dos festejos do 21.º aniversário, podemos ver Carys com a referida peça que foi usada por Catherine Zeta-Jones no MTV Movie Awards em 1999.

De recordar que além de Carys, Catherine Zeta-Jones e o marido, o também ator Michael Douglas, têm ainda em comum o filho Dylan, de 23 anos.

