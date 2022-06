Kim Kardashian volta a dar que falar, desta vez por causa do escritório. Isto porque os internautas não perdoaram as recentes imagens que a celebridade partilhou nas redes sociais e comentaram que a referida divisão parece "desconfortável".

Um utilizador do TikTok recuperou recentemente um vídeo que Kim Kardashian, de 41 anos, partilhou com os seguidores e onde mostra o espaço decorado a rigor.

Nas imagens, pode ver-se cadeiras com encosto angular e uma fina almofada de couro, e ainda uma cadeira de escritório feita em madeira.

"Acho que acabei de encontrar as cadeiras mais desconfortáveis de todos os tempos", dizia na descrição. E muitos internautas concordaram com as suas palavras.

"Prefiro sentar-me no chão", comentou um seguidor. "Eu a pensar em como as minhas costas ficariam piores se tivesse que me sentar naquelas cadeiras durante oito horas", reagiu outro.

Veja o vídeo da galeria.

Leia Também: Kim Kardashian foi a terapeutas antes de apresentar namorado aos filhos