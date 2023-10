Kim Kardashian está no centro das atenções depois de ter feito um direto no TikTok. Isto porque a celebridade confundiu a bandeira da Palestina com a bandeira do Brasil e o momento já é viral nas redes sociais.

A personalidade estava com a filha mais velha, North West, quando a menina de dez anos perguntou à mãe qual era a bandeira do emoji que os seguidores estavam a usar na caixa de comentários.

Kim disse à filha que as pessoas estavam a usar a bandeira do Brasil, mas na verdade era a bandeira da Palestina. As reações não tardaram a surgir.

"Esta mulher entrou na faculdade de direito", comentou um seguidor. "Kim Kardashian a representar os americanos num vídeo", disse outro. "A bandeira do Brasil nem tem essas cores", destacou outro, cita o Daily Mail.

Ainda assim, houve quem defendesse Kim Kardashian, alegando que estava a proteger a filha do conflito armado entre o Israel e Hamas.

"Por que estão furiosos com ela por proteger a filha - não precisa de ficar traumatizada", pode ler-se entre os comentário. "Esta é uma boa mãe. A proteger a sua inocência", comentou outro seguidor.

