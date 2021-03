Kevin Hart decidiu surpreender a filha, Heaven, com um novo SUV Mercedes-Benz. Um presente que chegou com o seu 16.º aniversário, como contam os meios de comunicação internacionais.

As imagens foram partilhadas pela empresa que planeou o evento no Instagram.

Como pode ver na publicação abaixo, a jovem ficou bastante surpreendida ao chegar ao terraço de casa e ver o carro 'embrulhado' num laço gigante.

A celebração contou também com um espaço de refeição, cinema ao lar livre e muita música.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por bDASHd (@bdashd)

Recorde-se que a menina é fruto da relação terminada de Kevin Hart com Torrei Hart. O ex-casal - que esteve junto entre 2003 e 2011 - tem ainda em comum o jovem Hendrix Hart, de 13 anos.

Em 2016, o ator deu o nó com Eniko Parrish, com quem tem dois filhos em comum, Kenzo, de dois anos, e Kaori Mai, que nasceu em setembro do ano passado.

Leia Também: Kevin Hart perde 1 milhão de dólares após ser enganado por consultor