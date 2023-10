Kendall Jenner é a única irmã do 'clã Kardashian-Jenner' que ainda não tem filhos e recentemente revelou que tem medo de ser mãe. O motivo está relacionado com questões de saúde mental: Teme que a sua ansiedade seja transmitida aos filhos.

A modelo revelou a sua hesitação em ter filhos enquanto conversava com Scott Disick sobre as suas dificuldades para lidar com o seu cão de três anos, Pyro, no episódio desta quinta-feira de 'The Kardashians'.

"Preciso de alguém para me ajudar com o meu cão", disse a socialite. "Ele é simplesmente selvagem. Estou a ter sérios problemas com ele", acrescentou.

A modelo, de 27 anos, explicou a Disick, de 40, que Pyro tem "uma ansiedade de separação muito forte". "Eu tenho ansiedade e acho que ele também tem ansiedade", continuou. "Talvez eu seja o problema. Talvez ele sinta a minha ansiedade? Eu posso ser o problema. Tenho-me sentido muito mal ultimamente", afirmou, revelando depois que é isso que a desmotiva a ter filhos.

"É uma das razões pelas quais tenho medo de ter filhos", admitiu. Disick concordou que sentir ansiedade é "assustador", mas assegurou que esse não é motivo para se ter medo de ter filhos. Quando a modelo o questionou sobre o facto de ter receio que a situação se agrave à medida que for ficando mais velha, Scott tranquilizou-a, dizendo que já passou por uma situação semelhante e que o tempo ajudou.

Leia Também: Kylie Jenner revela qual o seu filme preferido de Timothee Chalamet