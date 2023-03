Kelly Osbourne publicou na sua página de Instagram a primeira fotografia com o filho, Sidney, fruto da relação com o músico Sid Wilson.

Depois de ter sido mãe em segredo, Kelly regressou entretanto ao trabalho, na nova série da família 'Home To Roost'. E decidiu captar uma fotografia em que aparece junto do bebé e do irmão, o tio Jack Osbourne.

Nas stories publicou uma outra fotografia onde surge apenas com o filho. De referir que em ambas as imagens o menino aparece de costas, sem mostrar o seu rosto. Veja na galeria.