Kelly Clarkson está a realizar uma série de espetáculos em Las Vegas e decidiu surpreender os fãs na noite de sexta-feira.

A cantora, de 41 anos, levou para o palco o filho Remington, de sete anos, e a filha River Rose, de nove. Uma participação especial que foi anunciada antes do concerto.

"Os meus dois filhos nos bastidores a prepararem-se para se juntarem a mim no palco em Las Vegas", disse numa fotografia dos pequenos que partilhou no Instagram antes do espetáculos.

Publicação de Kelly Clarkson© KELLY CLARKSON/INSTAGRAM

No TikTok foram publicados vídeos do momento em que os filhos de Kelly Clarkson subiram ao palco, separadamente. De referir que a artista cantou o tema 'Since U Been Gone' com River Rose.

Kelly brought her daughter on stage to sing with her tonight! What a special moment ?

Por sua vez, o filho da cantora escolheu a música 'Whole Lotta Woman' para dançar.

