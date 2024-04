São registos verdadeiramente amorosos aqueles que Kelly Bailey partilhou esta noite de segunda-feira, 15 de abril.

A atriz, que está de férias no Brasil, desfruta da companhia do namorado, Lourenço Ortigão, e do filho de ambos, o pequeno Vicente Blue, pelo que decidiu deixar os seguidores rendidos ao partilhar novas fotografias suas com o bebé.

Já na legenda, Kelly declarou-se ao menino e escreveu várias vezes "I love you" ["eu amo-te".

Percorra a galeria para ver as fotografias publicadas.

