Katia Aveiro já tinha por hábito partilhar alguns dos momentos que passava com os filhos, mas desde que foi mãe pela terceira vez, em agosto do ano passado, que a filha tem sido muitas vezes destacada nas suas publicações no Instagram.

Ainda este domingo, a mãe 'babada' voltou a declarar-se à menina, a pequena Valentina. Uma mensagem amorosa que chegou ao lado de uma nova fotografia ternurenta da bebé.

"Não faz muito tempo tu eras apenas um sonho, mas eu já pensava que era feliz. Acreditava que não me faltava muito para me sentir completa, mas depois tu chegaste e eu percebi como estava enganada. Sou tão mais feliz. A minha vida, a nossa casa é tão mais feliz... tu já eras nossa e a gente não sabia. Mas agora sabemos", escreveu.

Recorde-se que Katia é ainda mãe de Rodrigo e Dinis, fruto da união passada com o empresário José Pereira.

