Kátia Aveiro partilhou nas redes sociais esta terça-feira, dia 2 de novembro, vários vídeos que mostram os bloqueios nas estradas brasileiras que estão a ser levados a cabo por manifestantes, isto depois de Lula da Silva ter sido eleito presidente do país.

A certa altura, a irmã de Cristiano Ronaldo partilhou mesmo um vídeo gravado por Fábio Porchat onde o humorista deixa duras críticas a Jair Bolsonaro, que perdeu estas eleições.

Indignada com esta brincadeira, Kátia escreveu o seguinte: "Deixei de seguir. Já fui ao programa dele e já eliminei o vídeo que tinha na minha página. Um triste, um doente. Este é o retrato dos artistas no momento", pode ler-se.

Antes disto, a empresária já havia deixado duras críticas a alguns cidadãos brasileiros que lhe enviaram mensagens ofensivas: "Eu tenho opinião e sou livre de dar a minha… Moro no Brasil tem quase 5 anos… Esta minha filha é brasileira… Meu marido também, pago impostos aqui, tenho funcionários brasileiros, tenho uma empresa aqui. Odeio injustiças e a verdade é preciso ser falada… O Brasil está Parado, o povo não está perdendo as forças isso, o que eles falaram na TV não é verdade. [As cidades] Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo estão paradas, o povo está na rua e não vai sair… Por um Brasil de verdade eu opino".

Importa recordar que, em 2018, Kátia Aveiro notou ser a favor de Jair Bolsonaro e, embora não se tenha voltado a manifestar nesse sentido, as suas mais recentes observações vão novamente ao encontro dessa opinião.



© Instagram/Kátia Aveiro



© Instagram/Kátia Aveiro

Leia Também: Katia Aveiro defende CR7 de críticas. Cristina Ferreira reage