Katia Aveiro esteve na noite de sábado a assistir a um espetáculo de Gusttavo Lima e foi partilhando algumas imagens com os seguidores.

A noite do espetáculo terminou com a irmã de Cristiano Ronaldo a encontrar-se com o cantor brasileira, tendo captado algumas fotografias desse momento.

"Surreal e bom demais", escreveu Katia Aveiro na legenda das imagens onde parece ao lado de Gusttavo Lima. Nas fotos podemos também ver o companheiro de Katia, Alexandre Bertolucci Jr. Veja na galeria.