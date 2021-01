Katia Aveiro recordou o recente encontro da família Aveiro em Turim, Itália. A empresária e artista juntou-se ao companheiro, Alexandre Berttoluci Júnior, à filha, Valentina, à mãe, Dolores Aveiro, e à irmã, Elma, e todos viajaram até à casa de Cristiano Ronaldo.

Este sábado, 30 de janeiro, Katia partilhou com os seguidores da sua página de Instagram duas imagens captadas durante esse encontro. Os protagonistas? Cristiano Ronaldo e a sobrinha mais nova, Valentina, de um ano.

"Esqueci de publicar esta da semana passada, ela não tira o olho do tio, (sempre que o vê levanta os braços como se de um golo comemorasse) ela desde que nasceu viu isso então não esquece e sabe quem é o tio na TV", começou por escrever na legenda das imagens.

"O tio se encanta com ela, ela desconfia do tio pegar no colo sempre que lhe bate o olho. E ela na sua inocência estranha também, que raio de tio é este que sempre que me pega no colo a mãe tira fotos (e tirei mil). Para mais tarde recordar... Amo muito estes dois seres da minha vida", rematou.

Perante a partilha, foram muitas as reações que começaram a surgir na caixa de comentários. Quem não ficou indiferente à publicação foi a companheira de Ronaldo, Georgina Rodríguez. "Amores", disse.

