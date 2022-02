Kate Middleton finaliza hoje, 23 de fevereiro, a sua visita a solo à Dinamarca. O dia começou com uma ida ao Forest Kindergarten, um jardim de infância que promove o constante contacto das crianças com a natureza, assim como o seu desenvolvimento social.

Conforme poderá ver pelas imagens presentes na galeria, a duquesa de Cambridge vestiu-se de forma bastante casual para o compromisso, apostando numas jeans azuis escuras justas, conjugadas com uma camisola de gola alta branca e ainda um casaco em tons de verde.

Sorridente, Kate conheceu as crianças e participou em algumas atividades.

O dia, conforme evidencia a revista Hello, terminará com um encontro de Kate com a rainha Margrethe da Dinamarca e a nora, a princesa Mary, no Palácio Christian IX, em Copenhaga.

